Sertap Erener neye uğradığını şaşırdı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Sertap Erener, kendisine yorum yapan bir hayranına kalp bırakınca sosyal medyadaki takipçileri hemen harekete geçti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sertap Erener neye uğradığını şaşırdı

Sosyal medya hesabından her halini paylaşan Erener, kendisiyle barışık olan isimler arasında yer alıyor.

Zaman zaman estetik dokunuşlar yaptırmasına rağmen doğal halini sık sık gösteren Erener'e ilginç bir yorum geldi.

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KALP KOYARAK CEVAP VERDİ

Sosyal medyadan yine doğal halini yayınlayan Sertap Erener, hayranlarından beğeni ve yorum aldı.

Ancak Erener'in bir hayranı, yaptığı yorumla sosyal medyayı karıştırdı...

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Sertap Erener'e yorum yapan hayranı, "Abla ölmüşsün" dedi. Erener ise bu yoruma kalp bıraktı.

Ünlü ismin bu yoruma kalp koyması ise "Kendisiyle barışık" "Gereken cevabı vermiş" tarzında yorumlandı.

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