Servet Çetin Gaziantep maçı öncesi itirafta bulundu

Sivasspor'un teknik direktörü Servet Çetin, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Gaziantep FK maçı öncesinde Samsun maçıyla ilgili itirafta bulundu.

Servet Çetin Gaziantep maçı öncesi itirafta bulundu

Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Gaziantep FK mücadelesi öncesinde kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Servet Çetin, Gaziantep FK'nın iyi bir takım olduğunu, sabırsızlıkla maç gününü beklediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Yılport Samsunspor ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maça değinen Çetin, "Maçı sonradan tekrar izledik ve analizini yaptık. Maçı koparacak pozisyonları fazlasıyla bulmuşuz. Final paslarını çok doğru verememişiz. Onları vermiş olsaydık, maçı çok önceden koparabilirdik. Samsunspor'un da 1-2 pozisyonu var ama bu da gayet normal. Onlar da iyi bir takım. Golden sonra birkaç net pozisyon fırsatı bulduk, lige 3 puanla başlayabilirdik ama böyle şeyler olabiliyor. Bundan sonraki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

Çetin, 7 senedir yardımcı antrenörlük yaptığını, ilk karşılaşmada çok stres ve heyecan yapmayarak gayet rahat ve kendisine hakim olduğunu kaydetti.

Gaziantep FK maçının güzel geçeceğine inandığını aktaran Çetin, "Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldıktan sonra çok iyi mücadele ettiler. Fenerbahçe'ye çok pozisyon vermediler. Çok doğru durdular. İyi bir takım. Hiçbir maç kolay değil. Sahada görevini yapmaz, sorumluluk almazsanız sıkıntı yaşarsanız. Güzel bir maç olacak. Biz de sabırsızlıkla maç gününü bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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