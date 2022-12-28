Turhan Çömez'den Zehra Taşkesenlioğlu'na cevap. Taşkesenlioğlu servetini açıklamıştı

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu, Nagehan Alçı'ya konuşmuş ve "2 buçuk kilo altın dışında" servetinin olmadığını söylemişti.

İYİ Parti Turhan Çömez, Taşkesenlioğlu'nun açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Çömez, "Taşkesenlioğlu'na "Zehra sen niye böyle gariban kaldın?" dedi.

Turhan Çömez'in paylaşımının tamamı şöyle:

"AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu: “Kendi yağında kavrulan birisiydim. 2,5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok.”

Danışmanının üzerine yapılan bir çiftliğin bugünkü değeri 300 milyon TL Zehra, sen niye böyle gariban kaldın?"

Taşkesenlioğlu, Nagehan Alçı'ya konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çoluğum, çocuğum yok, bir annem vardı, onu da kaybettim. Benim öyle fazla bir paraya ihtiyacım yok ki Nagehan Hanım. Kendi yağında kavrulan birisiydim. Bankada 2.5 kilo altınım var, o kadar. İnanın, bu 2.5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok Nagehan Hanım. Ama gözüm parada değil. Bana bu kadar ağır iftiraların altında kalmak çok ağır geliyor. Artık kime inanacağımı, ne düşüneceğimi bilemez hale geldim. Karşıma çıkan her kadına ‘Acaba kocaları onlara benim yaşadıklarımı yaşatır mıydı? Bunlar neden benim başıma geldi?’ diye soruyorum.”