Servis otobüsü seyir halinde iken alev aldı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Servis otobüsü seyir halinde iken alev aldı!

Bursa Osmangazi’de fabrika işçilerini taşıyan otobüs seyir halinde iken bir anda alev aldı. Otobüsün motor kısmında başlayan yangın rüzgârın etkisiyle büyüdü. Otobüsün içerisinde bulunan işçiler tahliye edildi.

Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsü seyir halindeyken alev aldı. İşçiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi mevkisinde saat dün saat 15.30 sıralarında fabrika işçilerini taşıyan otobüs, motor kısmından alev aldı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiler otobüsten tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Servis otobüsü seyir halinde iken alev aldı!

Servis otobüsü seyir halinde iken alev aldı!

Servis otobüsü seyir halinde iken alev aldı!

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