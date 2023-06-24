Servis otobüsü traktörle çarpıştı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde servis otobüsüyle traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı.

Servis otobüsü traktörle çarpıştı

(İHA) Kaza, saat 17.00 sıralarında Akhisar ilçesinde meydana geldi. Akhisar’dan Manisa istikametine gitmekte olan işçi taşıyan servis otobüsü seyir halindeyken, tali yoldan çıkan traktöre çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası traktör sürücüsü B.Ç. ağır yaralanırken otobüste bulunan 5 kişi hafif yaralandığı bildirildi.

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Kazanın ardından olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı traktör sürücüsü B.Ç., Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralının tedavisine başlandığı ve sağlık durumunun hassasiyetini koruduğu ifade edildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

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