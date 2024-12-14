Servisçi terörü. Çocuğun çığlıkları yürek yaktı

Kocaeli'de 3 servis şoförünün otomobili sıkıştırdığı anlar yürekleri ağza getirdi. Seyir halinde olan otomobil, 3 servis aracı şoförleri tarafından sıkıştırıldı.

Otomobilde bulunan aile korku dolu anlar yaşarken, araçta bulunan çocuk ise o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde servis araçlarının otomobili sıkıştırdığı, çocuğun ise bağırışları yer aldı.

Videoya yorum yapan vatandaşlar "Valilik ne yapıyor. Polisler ne yapıyor. Bu teröristleri yakalayıp en ağır para cezasını kessinler. Bir aileye ölüm korkusu yaşatmak yanlarına kalmamalı" yorumunu yaptı.