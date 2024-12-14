Servisçi terörü. Çocuğun çığlıkları yürek yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kocaeli'de 3 servis aracını kullanan sürücüler, içinde çocuğun da bulunduğu otomobili sıkıştırarak dehşet yaşattı. Kural tanımaz sürücülerin terör estirdiği olayda çocuğun çığlık sesleri aracın içinde yankılandı.

Kocaeli'de 3 servis şoförünün otomobili sıkıştırdığı anlar yürekleri ağza getirdi. Seyir halinde olan otomobil, 3 servis aracı şoförleri tarafından sıkıştırıldı.

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Otomobilde bulunan aile korku dolu anlar yaşarken, araçta bulunan çocuk ise o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde servis araçlarının otomobili sıkıştırdığı, çocuğun ise bağırışları yer aldı.

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Videoya yorum yapan vatandaşlar "Valilik ne yapıyor. Polisler ne yapıyor. Bu teröristleri yakalayıp en ağır para cezasını kessinler. Bir aileye ölüm korkusu yaşatmak yanlarına kalmamalı" yorumunu yaptı.

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