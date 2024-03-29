Servisin çarptığı öğretmen ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda seyir halinde olan okul servisi, iftar saatinde evine gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan Din Kültürü Öğretmeni Yusuf Z.'ye (29) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Araştırma Hastanesine kaldırılan genç öğretmenin olay yerinde parmaklarının koptuğu öğrenildi.
Öğretmenin kaza esnasında ders notlarının yollara savrulduğu görüldü.
Hastanede müdahale altına alınan genç öğretmenin durumunun ağır olduğu belirtildi.