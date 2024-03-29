Servisin çarptığı öğretmen ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Servisin çarptığı öğretmen ağır yaralandı
Erzurum’da seyir halindeki okul servisi karşıdan karşıya geçmek isteyen öğretmene çarptı. Genç öğretmen kaza sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda seyir halinde olan okul servisi, iftar saatinde evine gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan Din Kültürü Öğretmeni Yusuf Z.'ye (29) çarptı.

aw173156-05.jpgİhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Araştırma Hastanesine kaldırılan genç öğretmenin olay yerinde parmaklarının koptuğu öğrenildi.

aw173156-06.jpgÖğretmenin kaza esnasında ders notlarının yollara savrulduğu görüldü.

aw173156-04.jpgHastanede müdahale altına alınan genç öğretmenin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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