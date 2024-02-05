Ses dalgası burun güzelleştirir mi

SES DALGALARIYLA GÜZELLEŞİN

Uzmanı, “Ses dalgalarıyla burun şeklinizi değiştirin” dedi. İşte ayrıntılar…

Dr. Öğr. Üyesi Elvın Alaskarov, rinoplasti alanında teknolojinin ilerlediğini ve hastalar için daha rahat bir ameliyat süreci sunduğunu söyledi ve “Ultrasonik burun estetiği adı verilen bu yöntemde burun kemikleri piezo cihazı ile düzenlenir. Piezo cerrahisi ile ses dalgaları kullanılarak sadece kemik dokusu çevre dokulara zarar vermeden şekillendirilir. Bu sayede ameliyat sonrasında daha az şişlik ve morarma olur” dedi. Dr. Öğr. Üyesi Elvın Alaskarov, rinoplasti alanındaki son yenilikler hakkında bilgi verdi. Dr.

CERRAH DENEYİMLİ OLMALI

Öğr. Üyesi Alaskarov, dünyada ve Türkiye’de estetik ameliyatlar içinde rinoplastinin ilk sırada yer aldığını belirterek, “Burun estetiği genel olarak açık ve kapalı rinoplasti olmak üzere iki şekilde yapılır. Her iki yöntemin de kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Hangi yöntemin kullanılacağına karar verirken bazı kriterler önemlidir. Ameliyatı yapacak olan cerrahın hangi teknikte deneyimli olduğu, hangi teknikle daha iyi sonuç aldığı ve tecrübesi bu konuda etkilidir. Hastaların bu konuda doktorunun önerisine güvenmesi gerekir” diye konuştu.YENİ YÖNTEMLER…





Dr. Öğr. Üyesi Alaskarov, burun ameliyatından sonra ilk 3 günde hastalarda burun ve göz çevresinde şişlikler ve hafif morlukların olabileceğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Günümüzde kullandığımız yeni yöntemler ve yeni teknolojik cihazlarla hastalarımıza daha rahat bir ameliyat süreci sunuyoruz. Son zamanlarda sık kullanılan ultrasonik burun estetiği yönteminde burun kemikleri piezo cihazı ile düzenlenir. Piezo cerrahisi ile ses dalgaları kullanılarak sadece kemik dokusu çevre dokulara zarar vermeden şekillendirilir. Bu sayede ameliyat sonrasında daha az şişlik ve morarma olur. Eskiden kullanılan bez tamponlar burun içinde yapıştığı için çekilirken ağrı ve kanamaya neden oluyordu. Günümüzde kullanılan silikon tamponlar bu tür sorunları ortadan kaldırıyor”.



