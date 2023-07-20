Sesin geldiği tavan arasına çıktı çığlığı evi inletti. Ekipler gözlerine inanamadı

Oturduğu evin çatı katından sesler duyan adam, merdivenle ulaştığı çatı katına çıkan kapağı araladığında çığlığı bastı. Diğer aile fertlerinin ne oldu sorusuna "Dev yılan sürüsü yuva yapmış" yanıtını verdi.

Sesin geldiği tavan arasına çıktı çığlığı evi inletti. Ekipler gözlerine inanamadı

Editör: Özge Deren ÇİMEN

Akıllara durgunluk veren olay bir evde yaşandı. Çatıdan sesler duyan adam, evdeki merdiveni çatı katına çıkan kapağın olduğu yere kurdu.

Önce dinleme yapan adam kapağı araladığında çatı katında bir kaç yılanla göz göze geldi. Panik yaşayan ve çığlık atan adam ev halkının da kapağın orada toplanmasına neden oldu.

Kapağı tekrar kapatan ada eşinin "Ne oldu" demesiyle kendini toplayarak "Çatı katında yılanlar var. Çatının her tarafına yayılmışlar. İnanılır gibi değil" yanıtını verdi.

İhbar üzerine eve gelen ekipler çatı katının yılanlarla dolu olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Kapağın olduğu yerini kırarak genişleten ekipler yılan yakalama aparatıyla yılanları tutmayı başardı.

Bir torbaya konulan yılanlar ekipler tarafından muhafaza altına alınıp, doğal ortamlarına bırakıldı.

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