Gelişen teknolojinin getirdiği yoğun ekran bağımlılığı ve elektronik cihazların hızla artan atık yükü, küresel çapta iki büyük sorun olarak öne çıktı.

Son bilimsel araştırmalar ve yabancı uzman görüşleri, bu iki krizin çözümünde Yapay Zeka (AI) destekli uygulamaların kilit rol oynadığını ortaya koydu.

DİJİTAL DETOKS: ALGORİTMALAR KULLANIM SÜRESİNİ YÖNETTİ

Teknoloji bağımlılığından kaynaklanan stres, anksiyete ve odaklanma sorunları yaşayan bireyler için dijital detoks bir zorunluluk haline geldi. Bu alanda, Cal Newport gibi önde gelen uzmanların görüşleri önemli bir referans noktası oldu.

Georgetown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Profesörü Cal Newport, bireyleri Dijital Minimalizm adlı kavramla tanıştırdı ve teknoloji kullanımında 30 günlük bilinçli bir arayı tavsiye etti.

Newport, bu detoksun asıl amacının, aradan sonra cihazları eski alışkanlıklarla değil, sadece "hizmet edecek" şekilde kullanmaya devam etmek olduğunu ifade etti.

Akıllı telefon uygulamaları ve AI destekli araçlar, kullanıcıların ekran sürelerini kısıtlamasına ve hangi uygulamada ne kadar vakit geçirdiklerini anlamlandırmasına yardımcı oldu.

Uzmanlar, bu uygulamaların, kullanıcıların bilinçsizce oluşan dijital davranışlarına dur demesi için güçlü bir fırsat sunduğunu belirtti.

E-ATIK YÖNETİMİNDE YAPAY ZEKANIN KRİTİK ROLÜ

Dijitalleşmenin karanlık yüzü olan Elektronik Atık (E-Atık) krizinin yönetimi ise Yapay Zekanın en çarpıcı başarı alanlarından biri oldu.

E-atık geri dönüşüm oranlarının hala çok düşük seviyelerde kalması, gezegen için büyük bir tehdit oluşturdu.

Uluslararası atık yönetimi ve geri dönüşüm uzmanları, AI tabanlı sistemlerin bu alandaki verimsizliği kökten değiştirdiğini vurguladı.

E-atık yönetimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan teknoloji analisti Dr. Ethan Miller, yaptığı bir değerlendirmede, "Geleneksel ayırma yöntemleri yavaştı ve insan hatasına yatkındı. Yapay zeka, özellikle bilgisayarlı görü (Computer Vision) teknolojisiyle devreye girdi ve fark oluşturdu" ifadesini kullandı.

AI destekli robotik sistemler, geri dönüşüm tesislerinde, hurdaya ayrılan cihazların türlerini yüksek doğrulukla ve hızla ayırt etti. Bu sistemler, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak geri dönüştürülebilir ve tehlikeli bileşenleri tespit etti, ayırma sürecini otomatik hale getirdi ve manuel iş gücü ihtiyacını azalttı.

Dr. Miller, ayrıca AI'nın yalnızca ayıklama sürecini değil, aynı zamanda atık takibi ve öngörücü analitik alanlarını da dönüştürdüğünü belirtti.

Yapay zeka, tüketici davranışları ve cihaz ömrü verilerini analiz ederek e-atık hacimlerini doğru bir şekilde tahmin etti ve bu durum, geri dönüşüm tesislerinin operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artırdı.

Yapay Zeka uygulamaları, modern yaşamın getirdiği dijital yorgunlukla mücadelede bir araç olurken, aynı zamanda küresel çevre krizlerinden biri olan e-atık yönetiminde de sessiz sedasız bir dönüşüme yol açtı.