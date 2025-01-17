Sessiz dostlara can suyu oldular

Kaynak: İHA
Sessiz dostlara can suyu oldular

Elazığ'da belediye desteği ile Meslek Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri hep birlikte sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundular.

Elazığ'da, Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek, onların aç ve susuz kalmamaları için mama ve su desteği sağladı.

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Öğrenciler, öğretmenleri tarafından temin ettikleri mamalar ile Harput Mahallesi'ndeki sokaklarda ve doğal yaşam alanlarında bulunan kedi ve köpeklere mama ile su verdi.

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Hayvan barınaklarına ziyaretler ve geniş çaplı yardımlarla, hayvan sevgisini içselleştirme ve toplumsal farkındalık oluşturmaya çabalıyorlar.

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Daha büyük sosyal sorumluluk projeleriyle devam edeceğini duyuran okul idaresi, öğretmen ve öğrencileri, sokak hayvanlarına destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

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