Milyonlarca insanı etkilemesine rağmen sıklıkla göz ardı edilen Kronik Böbrek Hastalığı (KBH), böbrek fonksiyonlarının zamanla yavaşça azalmasıyla kendini gösteriyordu.

Hastalığın ileri seviyelere ulaşmadan fark edilmesi, ilerlemenin yavaşlatılması veya durdurulması açısından büyük önem taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ulusal Böbrek Vakfı (National Kidney Foundation) ve Mayo Clinic'in yürüttüğü çalışmalar, özellikle üç ana fiziksel belirtinin erken uyarı işareti olabileceğine işaret etti.

1. Sürekli Yorgunluk ve Enerji Kaybı

KBH’nin ilk ve en yaygın belirtilerinden biri açıklanamayan ve sürekli devam eden yorgunluk ve halsizlik oldu. Böbrekler düzgün çalışmadığında, toksinler ve atık maddeler kanda birikiyordu. Bu durum, genel bir yorgunluk hissine neden oluyordu.

Harvard Tıp Okulu’ndan Nefroloji Uzmanı Dr. Michael Picton, konuya ilişkin bir açıklamasında, "Böbrek yetmezliği, anemiye (kansızlık) yol açabiliyor ve bu da sürekli bitkinlik hissine sebep oluyor. Hastalar genellikle iyi dinlenmelerine rağmen düşük enerji seviyelerinden bahsetti" ifade etti.

Uzmanlar, bu durumun sıklıkla basit yorgunluk veya stresle karıştırıldığına dikkat çekti.

2. İdrar Yapma Alışkanlıklarında Değişimler

Böbrekler idrar üretmekten ve atıkları filtre etmekten sorumlu organlardı. Bu nedenle KBH'de idrar yapma düzeninde önemli değişiklikler gözlemlendi. Özellikle gece sık idrara çıkma ihtiyacı ve idrarın görünümündeki farklılıklar (köpüklü veya kanlı idrar) erken belirtiler arasında yer aldı.

Londra'daki önde gelen böbrek hastalıkları uzmanlarından Dr. Shruti Goel, böbreklerin filtreleme yapılarındaki hasarın bu duruma yol açtığını belirtti.

Dr. Goel, "Geceleri tuvalet ihtiyacıyla uyanmak, böbreklerin filtreleme işlevini kaybettiğinin erken bir işareti olabilir. İdrarda görülen aşırı köpük ise protein kaçağının yani böbrek hasarının bir göstergesiydi" söyledi.

3. Ayaklarda ve El Bileklerinde Şişlik (Ödem)

Böbrekler, vücuttaki fazla sıvı ve sodyumu (tuz) uzaklaştırmada da önemli bir role sahipti. Böbrek fonksiyonları azaldığında, bu maddeler vücutta birikmeye başladı. Bu birikim, özellikle ayaklar, el bilekleri ve göz çevresinde belirgin şişliklere (ödem) neden oldu.

Cleveland Clinic'ten Nefroloji Bölümü Başkanı Dr. Andrew Frankel, bu durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

Dr. Frankel, "Ayaklarda ve bileklerde oluşan şişlikler, böbreklerin vücuttan atması gereken fazla sıvı ve tuzu tuttuğunu gösteriyor. Bu semptom aynı zamanda kalp veya karaciğer sorunlarının da habercisi olabiliyordu, bu yüzden kesinlikle bir hekime danışılması gerekiyordu" dedi.

Uluslararası Nephrology Dergisi’nde yayımlanan güncel bir bilimsel makale, özellikle yüksek tansiyon ve diyabet hastalarının bu üç belirtiye karşı daha dikkatli olması gerektiğini ve düzenli böbrek fonksiyon testlerinden kaçınmamaları gerektiğini kaydetti.