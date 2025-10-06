Sessiz katillerin panzehiri! Damarları temizleyen üç süper güç

Kalp ve damar hastalıkları, küresel çapta önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alırken, uzmanlar sağlıklı bir beslenme düzeninin bu riskleri önemli ölçüde azalttığını bir kez daha vurguladı.

Yapılan kapsamlı bilimsel araştırmalar ve yabancı uzman görüşleri, damar sağlığını destekleyen ve kan akışını iyileştiren üç ana besin grubunu işaret etti.

1. Omega-3'ün Gücü: Yağlı Balıklar

Araştırmacılar, somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıkların içeriğindeki Omega-3 yağ asitleri (EPA ve DHA) sayesinde damarlar üzerindeki koruyucu etkisini sıkça dile getirdi. Bu yağ asitlerinin, kandaki kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürdüğü, iyi kolesterolü (HDL) yükselttiği ve trigliserid düzeylerini azalttığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) beslenme komitesi eski başkanı, Kardiyolog Dr. Alice Lichtenstein, balık yağının kan pıhtılaşmasını önleyerek ve damar iltihabını azaltarak kalp krizi ve felç riskini düşürdüğünü ifade etti.

Dr. Lichtenstein, sağlıklı bireylerin bile haftada en az iki porsiyon yağlı balık tüketmesini tavsiye ettiğini belirtti.

2. Akdeniz Mucizesi: Sızma Zeytinyağı

Akdeniz diyetinin vazgeçilmezi olan sızma zeytinyağı, damar sağlığının en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıktı.

Tekli doymamış yağlar ve polifenoller açısından zengin olan bu yağın, damar duvarı sağlığını korumada kritik rol oynadığı gözlemlendi.

Harvard Tıp Okulu'ndan beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, sızma zeytinyağındaki güçlü antioksidanların damar sertliğini geciktirdiğini ve kan basıncını düzenlediğini açıkladı.

Düzenli olarak kaliteli zeytinyağı tüketen kişilerde felç riskinin azaldığına dair yapılan geniş çaplı kohort çalışmaları, bu besinin damarları onarıcı etkisini güçlü bir şekilde destekledi.

Uzmanlar, zeytinyağının yanmadan, özellikle salatalarda ve pişmiş yemeklerin üzerine eklenerek tüketilmesinin önemine dikkat çekti.

3. Antioksidan Deposu: Koyu Renkli Meyveler

Yaban mersini, böğürtlen ve ahududu gibi koyu renkli meyveler, içerdikleri yüksek miktarda antosiyanin ve flavonoidler sayesinde adeta bir "damar temizleyicisi" görevi üstlendi. Bu antioksidan bileşiklerin, kan akışını düzenleyen nitrik oksit seviyesini artırdığı ve damar duvarlarının esnekliğini koruduğu belirlendi.

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nde görevli beslenme fizyolojisi uzmanı Prof. Dr. Jeremy Spencer, flavonoidlerin, damarlardaki iltihaplanmayı ve oksidatif stresi azalttığını vurguladı.

Prof. Spencer, günlük beslenmeye eklenen bir avuç koyu renkli meyvenin, kan dolaşımını iyileştirerek genel kardiyovasküler sistem sağlığına doğrudan katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca, özellikle yaban mersini ve ahududunun damarlarda plak oluşumunu önleyici etkisi, bilim dünyasında en çok dikkat çeken bulgular arasında yer aldı.