Sessiz sedasız nikah masasına oturdular

Canan Hoşgör 3 yıldır birlikte olduğu iş adamı Yusuf Bakoğlu ile evlendi. Evlendiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Hoşgör’e, evliliğinde kızları da eşlik etti. Hoşgör’ün Hamdi Alkan ile evliliğinden olan Zeynep ve Ayşe’de bu anları kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştı.

“ANNEMİN NİKAHINI GÖRMEK..”

Aynı zamanda oyuncu olan Zeynep Alkan “Annemin nikahını görmek nasip oldu. Bir ömür mutluluklar” notunu düştü.

“AŞKLA TAMAMLADIM”

İzmir’in Urla ilçesinde küçük ve sade bir nikahla evelenen Canan Hoşgör, nikah gecesine ilişkin paylaşımının altına “Aşkla tamamladım” sözünü yazdı.