4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Cansu Dere'den hayranlarını üzecek haber. Sessizliğe bürünmüştü

Cansu Dere'den hayranlarını üzecek haber. Sessizliğe bürünmüştü

Son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cansu Dere, bir süredir sessizliğe büründü. Deprem felaketiyle de ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmayan Cansu Dere'nin sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 14:32
Takip Et

Sessizliğe bürünmüştü. Cansu Dere'den hayranlarını üzecek haber

Cansu Dere'den hayranlarını üzecek haber. Sessizliğe bürünmüştü
+
Aa
-

Sosyal medyaya ara vermesi ile dikkat çeken ve bir süredir sessiz olan ünlü oyuncu Cansu Dere ile ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir süredir sessizliğe bürünen ve yaşanan depremlerle ilgili paylaşım yapmayan ünlü oyuncu Cansu Dere'den haber geldi. Cansu Dere, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti. Evinde geçirdiği kazada topuğunun çatladığını belirten ünlü oyuncu iyileşene kadar evinden dışarı çıkmadığını anlattı.

Ünlü oyuncu sosyal medyayla ilgili "Kimseyi endişelendirmek istemezdim. Zaten sosyal medyayı çok fazla kullanan biri değilim. Ayrıca Instagram'ı da neşeli anlarımı paylaştığım bir albüm gibi kullanmak istiyorum" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
2
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
3
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
4
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
5
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
6
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
7
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Yaptığı bina depremde yıkılan binanın müteahhidi Kars'ta yakalandı
﻿Yaptığı bina depremde yıkılan binanın müteahhidi Kars'ta yakalandı
﻿Yaptığı bina depremde yıkılan binanın müteahhidi Kars'ta yakalandı
﻿TSYD'den üyeleri için yeni hizmet
﻿TSYD'den üyeleri için yeni hizmet
﻿TSYD'den üyeleri için yeni hizmet
﻿Depremler Adıyaman-Çelikhan yolunda çökertti
﻿Depremler Adıyaman-Çelikhan yolunda çökertti
﻿Depremler Adıyaman-Çelikhan yolunda çökertti
﻿Uzmanı açıkladı: Deprem sonrası strese bağlı cilt hastalıkları arttı
﻿Uzmanı açıkladı: Deprem sonrası strese bağlı cilt hastalıkları arttı
﻿Uzmanı açıkladı: Deprem sonrası strese bağlı cilt hastalıkları arttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.