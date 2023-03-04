Cansu Dere'den hayranlarını üzecek haber. Sessizliğe bürünmüştü

Sosyal medyaya ara vermesi ile dikkat çeken ve bir süredir sessiz olan ünlü oyuncu Cansu Dere ile ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir süredir sessizliğe bürünen ve yaşanan depremlerle ilgili paylaşım yapmayan ünlü oyuncu Cansu Dere'den haber geldi. Cansu Dere, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti. Evinde geçirdiği kazada topuğunun çatladığını belirten ünlü oyuncu iyileşene kadar evinden dışarı çıkmadığını anlattı.

Ünlü oyuncu sosyal medyayla ilgili "Kimseyi endişelendirmek istemezdim. Zaten sosyal medyayı çok fazla kullanan biri değilim. Ayrıca Instagram'ı da neşeli anlarımı paylaştığım bir albüm gibi kullanmak istiyorum" şeklinde konuştu.