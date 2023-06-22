Sevda Demirel ölümden döndü

Eski manken ve sunucu Sevda Demirel, hem özel hayatı hem de yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son yıllarda geçirdiği estetik operasyonlarla çok konuşulan Demirel, değişimiyle herkesi şaşırtıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, yaptığı bir paylaşımla kötü haberi duyurdu.

Demirel, paylaşımında ''Dövmeden kaptığım enfeksiyondan dolayı yedi gün çok ağır tedavi gördüm. Ölümden döndüm arkadaşlar. Hayatımın en zorlu süreciydi. Bugün annemin yemeklerini yemek ve dizinde uyumak dünyalara bedel, inanın'' diye belirtti.

Ardından ise bir hafta önce hastane odasında çekildiği bir fotoğrafını ''Bir hafta önceki halim'' notuyla paylaştı.