Sevda Demirel şeriat istedi

Ünlü isimler, Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasını ardından tepkilerini peş peşe dile getirirken, Sevda Demirel de çözüm önerisini açıkladı. Demirel, bu tür olaylara karşı şeriat yasalarının uygulanmasını savunarak, "Ben sonsuz kapanmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Ünlü isim Sevda Demirel, Diyarbakır’da 19 gün sonra cansız bedeni bir çuvala konulmuş ve dere yatağına gizlenmiş şekilde bulunan minik Narin ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Demirel, olaya ilişkin çözüm önerisini “şeriat kanunları” olarak belirtti ve sert bir üslupla, “Assınlar, vinçle sallansınlar” şeklinde konuştu.

Sevda Demirel’in açıklamaları şöyle:

"Eğer şeriat kanunları uygulanacaksa, ben sonsuz kapanmaya hazırım; yeter ki bunları assınlar! Bu ciddi bir caydırıcılık sağlar. Şeriat ve kapanmak gibi kavramlara sonsuz şekilde açık olabilirim, yeter ki bu suçlular asılsın ve vinçle sallansın. Bu tür olaylar, hayvanlara, çocuklara ve bebeklere yapılacak işler değil. Bunlar gerçekten insan değil; bunlar iblisin hizmetkârları. Normal bir insan böyle bir şeyi yapmaz."