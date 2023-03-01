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Derya Baykal'dan depremzede çocuklara destek. ''Sevgi paylaştıkça çoğalır''

Derya Baykal, BJK-Kabataş Vakfı Özel Okulları’nda önceki gün depremzede çocuklar için düzenlenen el yapımı oyuncak atölyesine katıldı. Öğrencilerle oyuncak yapan ünlü sanatçı, “Paylaştıkça çoğalan sevginin anlamını bir kez daha gördük” dedi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 10:01
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''Sevgi paylaştıkça çoğalır'' Derya Baykal'dan depremzede çocuklara destek.

Derya Baykal'dan depremzede çocuklara destek. ''Sevgi paylaştıkça çoğalır''
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YouTube kanalında el becerilerini geliştirmek isteyen milyonlarca kişiye yol gösteren Derya Baykal bu kez depremzede çocuklar için kolları sıvadı.

Kelebek gazetesinin haberine göre, ünlü oyuncu, önceki gün BJK-Kabataş Vakfı Özel Okulları’nda depremzede çocuklar için düzenlenen el yapımı oyuncak atölyesine katıldı.

Derya Baykal o anları Instagram hesabında şu notla paylaştı:

“Öğrencilerle birlikte deprem bölgesindeki yavrularımız için el yapımı oyuncak atölyesi gerçekleştirdik. Gençlerin, öğretmenlerinin ve okul idarecilerinin bu atölyeye gösterdiği güzel çaba bizleri de çok duygulandırdı. Birlikte çok güzel verimli ve sevgi dolu zamanlar geçirdik Hepsinin emeğine, gönlüne sağlık... Paylaştıkça çoğalan sevginin anlamını bir kez daha gördük.”

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