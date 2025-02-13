Sevgililer günü öncesi ilginç hırsızlık: Çaldığı güller tam 85 bin TL tutarında

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul'da sevgililer günü öncesinde ilginç hırsızlık kameralara yansıdı. Gece çiçekçiye giren hırsız kasada para bulamayınca dolabı açıp tam 85 bin TL tutarında olan gülleri çaldı. Dükkan sahibi büyük zarara uğradığını söyledi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz gece İstanbul Bakırköy ilçesi Kartaltepe mahallesinde bulunan bir çiçekçide gerçekleşti. İddiaya göre gece geç saatlerde çiçekçiye gelen 2 hırsızdan biri gözcülük yaparken, diğeri kapıyı zorlayarak içeri girdi.

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Doğrudan kasaya yönelen hırsız ilk olarak kasanın olduğu bölüme gelerek para aradı ancak kasada para olmadığını fark eden hırsız daha sonra yaklaşan sevgililer günü için hazırlanan ve piyasa değeri yaklaşık 85 bin lira olan gülleri çalarak olay yerinden kaçtı.

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Yaşanan bu anlar ise çiçekçide bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de çiçekçiye giren hırsız ilk olarak kasa bölümüne gelerek para arıyor ancak kasada para olmadığını fark edince soğutucu dolapta bulunan gülleri alarak iş yerinden kaçıyor.

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ALDIĞI ÇİÇEKLER 85 BİN TL TUTARINDA

Hırsızların kendilerini gizleyerek kapüşonlu bir şekilde dükkana girdiklerini belirten işyeri sahibi Nahit Talayhan "İki kişi olarak gelmişler birisi dışarıda diğeri ise içeriye girerek önce kasayı kontrol ediyor ardından da gülleri alıyor. Sevgililer günü öncesinde olduğundan dolayı ürünler de oldukça pahalı ve 85 bin TL değerinde tutuyor aldığı çiçekler. Yerine zor da olsa çiçek alabildik. Şahıslar kapşonlu olarak geldikleri için şahısları tespit edemedik" dedi.

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Polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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