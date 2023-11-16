Sevgilinize sormamanız gereken sorular

Uzmanlar ilişkiniz esnasında partnerinize bazı soruları sormaktan kaçınmanızı öneriyor.

İşte sormamanız gereken sorular ve nedenleri....

BENİ ALDATACAK MISIN?

Böyle bir sorunun karşılığı olarak ne tür bir cevap bekliyorsunuz? Duymak istediğiniz cevap elbette "Hayır" ama ilişkiniz zaten güzel gidiyorsa neden böyle bir soru sorma ihtiyacı duyuyorsunuz? Bu soru ilişkinize veya partnerinize yeterince güvenmediğiniz sinyalini verebilir.

GÜZEL MİYİM?

Sözleriyle ve davranışlarıyla, partneriniz size sık sık çok güzel olduğunuzu söyledi veya hissettirdi ama siz yine de ısrarla sormak istiyorsunuz. Partnerinizden güzelliğinizi ölçmesini istemek ve hatta başkalarıyla kıyaslamasını istemek onu huzursuz edebilir.

SENDEN ÖNCE ÖLÜRSEM BİR DAHA EVLENİR MİSİN?

Ölüm konusu her zaman hassas bir konudur. Her bireyin ölüme ve yas dönemine bakış açısı aynı olmayabilir. Sizden sonra evlenmesi de sizi sevmediği anlamına gelmez. Bu soru partnerinizi rahatsız edebilir.

EN İYİ SEVGİLİN BEN MİYİM?

Partnerinizden istediğiniz cevap karşısında eskisi gibi hissetmeyebilirsiniz. Sevgiliniz size dürüst olup diğer sevgililerinde hoşuna giden bazı özellikleri sıralayabilir. Bu durumda yetersiz olduğunuzu hissetmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca özgüvenin azaldığı bireyler, ilişkilerden toksikleşmeye başlar.

SORUNUN NE? NEDEN BÖYLE YAPIYORSUN?

Bu soru partnerinize kendinde ciddi bir sorun olduğunu hissettirebilir. Suçlamak yerine hoşunuza gitmeyen ve sizi rahatsız eden davranışları dile getirin. Üsluba dikkat edilmeli.

NEDEN HİÇBİR ZAMAN İSTEDİĞİM ŞEYİ YAPMIYORSUN?

Suçlamak ve sitem etmek her zaman ilişkiyi yıpratır. Bu soru partnerinizi yalnızca daha da üzer. Bu soruyu farklı şekilde ifade etmeye çalışın. Üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirip getirmediğinizden emin olun.