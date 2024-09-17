Sevgilisine kask takmadı polis uyardı: "Onu sevmiyin mi?"

Sena Özkan
Sevgilisine kask takmadı polis uyardı: "Onu sevmiyin mi?"

Motosiklet sürücüsü ile trafik polisi arasında geçen hem güldüren hem de samimi diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Trafik denetimi yapan trafik polisi ile motosiklet sürücüsü arasında geçen samimi diyalog izleyenleri gülümsetti. Kask kamerasına yansıyan o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü, arkasındaki yolcunun kask takmaması sebebiyle trafik polisi tarafından durduruldu. Arkasında kasksız yolculuk yapan kişinin kız arkadaşı olduğu tahmin edilen sürücüye yapılan alışılmışın dışındaki polis uyarısı izleyenlerin kalplerini ısıttı.

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Trafik polisi durdurduğu motosiklet sürücüsüne arkasında oturan kişiyi işaret ederek "Onu sevmiyin mi?" diye sordu. Motosiklet sürücüsü kendisine sorulan soruyu ilk başta anlayamadı. Polisin ikinci kez sorması üzerine motosikletli genç şaşkınlıkla "Seviyorum da sonradan şey oldu" şeklinde yanıt verdi.

Bu yanıtın üzerine polis arkasında oturan genç kadına "Seni sevmiyi" şeklinde esprili karşılık verdi. Gençler bu yanıta gülümseyerek karşılık verdi.

Trafik polisinin vatandaşların güvenliği için, motosiklet sürücüsünü ve arkasındaki yolcuyu samimi, kırmadan ve güldürerek yaptığı bu uyarı hem beğeni hem takdir topladı hem de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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