Sevgilisinin telefonunda görmemesi gerekeni gördü. Utanan kız arkadaşı ağladı

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Sevgilisinin telefonunda görmemesi gerekeni gördü. Utanan kız arkadaşı ağladı
Sosyal medyada paylaşılan ihanet videolarına bir yenisi daha eklendi. Kız arkadaşı araba kullanırken telefonunu kurcalayan genç, tesadüfen ihanete uğradığını öğrenip o anları cep telefonuyla kaydetti. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Sevgilisinin başka bir adamla mesajlaşmalarını fark eden ve müstehcen pozlar gönderdiğini gören adam, “Bunları bana göndermedin” diyerek kız arkadaşına tepki gösterdi.

İhanetin ortaya çıkması üzerine ne yapacağını bilemeyerek gözyaşlarına hakim olamayan genç kadın, çareyi sevgilisinin elinden telefonunu almakta buldu.

O anlarda genç adamın sevgilisine, “Beni eve bırak” dediği duyuldu.

Bu olayı cep telefonuyla kayıt altına alan ve sosyal medyada paylaşan adamın videosu kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

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