Sevginin ve acının hikayesi: Sefiller

Bugüne kadar filmlere, müzikallere ve tiyatro oyunlarına konu olan "Sefiller", Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Atatürk Kültür Merkezi sahnelerine taşınıyor. Bu akşamAKM Tiyatro Salonunda 2 perde olarak sahnelenecek oyunda, insanın evrensel hikayesinde adaletin ve sevginin, acının ve umudun, dünün ve bugünün hikayesi izleyiciye sunuluyor.

İzleyiciye farklı duyguları bir arada yaşatacak olan oyun, toplum tarafından dışlanan, önceleri kötü ama sonrasında iyileşen Jean Valjean'in yaşam mücadelesini ve Valjean'in amacına giden yoldaki hikayesini soluksuz bir döngüde deneyimletiyor. İpek Atagün Gezener'in rejisi ve Volkan Yalçıntoklu çevirisiyle seyirci karşına çıkan eserin unutulmaz baş karakteri Jean Valjean rolünü Durukan Ordu üstlenirken; Piskopos rolüne Mehmet Akay, Javert rolüne Caner Kadir Gezener, Fantine rolüne Aslı Artuk, Mösyö Thenardier rolüne Şevki Çepa, Cosette rolüne Eda Aydınlı hayat veriyor.