Sevilla'dan En Nesyri açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sevilla'dan En Nesyri açıklaması

Fenerbahçe'nin istediği belirtilen Youssef En Nesyri için kulübü Sevilla'dan bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan İspanya takımı Sevilla'nın Faslı santrforu Youssef En-Nesyri için kulübünden açıklama geldi.

Sarı lacivertlilerin teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle istediği 27 yaşındaki futbolcu için kulübü Sevilla'ya teklifte bulunduğu ileri sürülmüştü.

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, yeni transfer ettikleri futbolcular için düzenlenen toplantıda En-Nesyri hakkındaki bir soruya cevap verdi.

Orta, şu ifadeleri kullandı:

"Youssef En-Nesyri bizim için önemli bir oyuncu. Avrupa'dan kendisine birkaç teklif var ama henüz bizi memnun eden bir teklif almadık."

1.92 boyundaki Youssef En-Nesyri, geçen sezon Sevilla formasıyla 41 maçta 20 gol atıp 3 asist yapmıştı.

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