28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milyonlarca kiracıyı üzecek ‘yüzde 25’ haberi. Sevinç kısa sürdü

Milyonlarca kiracıyı üzecek ‘yüzde 25’ haberi. Sevinç kısa sürdü

Yüzde 25’ten fazla zam yapan kiracının para iadesi alabileceği iddialarına Yargıtay Başkanı Mehmet Karaca son noktayı koydu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 10:45
Takip Et

Sevinç kısa sürdü. Milyonlarca kiracıyı üzecek ‘yüzde 25’ haberi

Milyonlarca kiracıyı üzecek ‘yüzde 25’ haberi. Sevinç kısa sürdü
+
Aa
-

Konutta kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan yasa yürürlükte ancak bu durum kiracı ve ev sahiplerinin tartışmalarına son vermiyor. Yüzde 25'ten fazlasını vermek istemeyen kiracılar soluğu mahkemelerde arıyor.

Gerçek Gündem'de yer alan haberine göre, bu konuda Yargıtay’dan da kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren önemli bir karar geldiği yönünde haberler yapıldı. 

CNN Türk’ten muhabir Buse Deviren ve kameraman Caner Emre Kınacı’nın haberinde, yüzde 25’lik kanuni artış talebi olan kira bedelinin fazlasını ödediği takdirde geriye dönük olarak fazlasını talep edebileceği iddia ediliyordu.

AVUKAT KİRACILARI UMUTLANDIRMIŞTI
Söz konusu kararı CNN Türk’e yorumlayan Avukat Şengül Karslı, “Her iki tarafı da koruyan bir karar” demiş ve kararın emsal olmasını beklediğini belirterek, "Bu fahiş fiyatları, bedelleri ödeyemeyen kiracılar, kirayı vereni de mağdur edecek. Hukuka uygun davranılmasını sağlamak için hukuk kuralı ihlal eden sözleşmeler geçersizdir diye hüküm de mevcut aynı madde içerisinde. Kiracılar, ödedikleri fazlayı belirsiz alacak davasıyla geri alma imkanına kavuşacaklar bu Yargıtay kararını emsal göstermek suretiyle.” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu haber, sosyal medyada geniş etki uyandırmıştı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK PAYLAŞTI
tv100'de Candaş Tolga Işık İle Az Önce Konuştum programını sunan gazeteci Candaş Tolga Işık ise Yargıtay Başkanı Mehmet Karaca ile görüştüğünü, yüksek mahkeme başkanının bu iddiayı doğrulamadığını dile getirdi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Işık, “Az önce CNN Türk’ün bu haberini Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'ya sordum, detaylı bir cevap gönderdiler. Özeti şu: ‘%25 ‘ten fazla zamlı kira ödeyen kiracıların dava açarak paralarını geri alabileceğine’ ilişkin çıkan haberin Yargıtay kararı ile hiçbir ilgi ve alakası yok.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

%122
28.11.2022 11:27
Ev sahibinin ödeyeceği her türlü vergi %122 artarken kira geliri %25 artacak çok adil olmuş  
 
Hamit Seki
28.11.2022 11:09
Önümüzdeki bahar aylarında parklardaki çadırları, ve hatta bankların da günlük kiraya verileceği, sahillerde şezlong tipi kiracıların çoğalacağı, parası olmayanların da Camilerde geceleyeceği günler  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
1
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
2
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
3
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
5
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
6
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
7
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Son dakika haberi: DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
﻿Son dakika haberi: DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
﻿Son dakika haberi: DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
﻿100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteği başladı
﻿100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteği başladı
﻿100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteği başladı
﻿11 ilde nakil kablosu hırsızlığı operasyonu: 26 şüpheli adliyede
﻿11 ilde nakil kablosu hırsızlığı operasyonu: 26 şüpheli adliyede
﻿11 ilde nakil kablosu hırsızlığı operasyonu: 26 şüpheli adliyede
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.