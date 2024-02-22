Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaretlerine 2. Abdülhamit'in torunu da sessiz kalamadı

II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul'da yapılan düğün töreniyle evlenmişti. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, çiftin nikah şahidi olmuştu.

Düğünde konuşma yapan Yılmaz, cumhuriyetin kurucularına hakaret ederek “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” diyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmişti.

Tartışmanın odağındaki konuya dair II. Abdülhamit'in 4.kuşak torunu olan Roksan Kunter Özkan'dan bir açıklama geldi.

Şevki Yılmaz'ın hakaretlerini kabul etmediklerini vurgulayan Roksan Kunter Özkan, kendisi ve teyzeleri adına konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınladı.

"Sultan 2. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu olarak ben, annem ve teyzelerim ile birlikte kamuoyuna duyurumuzdur." ifadeleriyle görüşlerini kamuoyuyla paylaşan Özkan'ın açıklaması şöyle:

"17.02.2024 tarihinde gerçekleşen bir düğün töreninde kaydedilen düğüne konuk olan bazı kişilere ait bizim de hiç tasvip etmediğimiz çeşitli görüntüler haklı olarak kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur. Maalesef bu görüntülerdeki davranış ve ifadeler, Sultan 2. Abdulhamit’in kızı Ayşe Sultanın torunları ve Osmanoğlu ailesinin fertleri olarak bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş yorum ve beyanı kabul etmediğimizi aile mensupları olarak; bu açıklamaları onaylamadığımızı açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz.

Bilakis bizler Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlılık içerisinde bulunan modern Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyan, bunu tüm dünyada, bulunduğu her ortam ve platformda dile getiren; milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı kendisine şiar edinmiş kişileriz.

Bu vesileyle kamuoyuna saygı ile duyururuz."