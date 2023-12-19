Şevkülmeryemin neye iyi gelir?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
Şevkülmeryemin neye iyi gelir?
Deve dikeni çayının faydaları neler? İşte yanıtı…

Diğer adıyla Şevkülmeryemin olarak bilinen Deve dikeni çayı yüzyıllardır biliniyor. Özellikle yüksek kolestrolü düşürüyor. İşte yararları…

Halk tarafından kenger otu olarakta bilinmekte. Çiçekleri mor ve kırmızı renkte açıyor. Şevkülmeryem veya Sütlü Kengel olarakta anılıyor.
Yağların oksidasyonunu yavaşlatıyor. Yararlanmanın en iyi yollarından biri demlemek.

İşte faydaları:

Alkol tüketiminden dolayı ciltte oluşan kızarıkları gideriyor.
Sindirim sistemini düzenliyor.
Vücutta zararlı atıkların atılmasını sağlıyor.

Yüksek oranda antioksidan. Bazı kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını önlüyor.

Karaciğer fonksiyonlarını düzenliyor.

Ciltte oluşabilecek akne problemlerini önlüyor.

Yağ eritmede birebir.

Kolesterol seviyelerini dengeliyor.

İçinde bulunan omega-3 ve yararlı yağ asitleriyle kalbe destek oluyor.
Sütü arttırıyor.

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