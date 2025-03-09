Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu! Hırvatistan'da altın madalya

Kaynak: AA
Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu! Hırvatistan'da altın madalya

Hırvatistan'da düzenlenen Atıcılık Havalı Silahlar 10m Avrupa Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı. Ayrıca, milli kadın atıcılık takımı da takım halinde bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen Atıcılık Havalı Silahlar 10m Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.

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Hırvatistan'ın Osijek kentinde yapılan Atıcılık Havalı Silahlar 10m Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, altın madalyanın sahibi oldu. Tarhan, kadınlar havalı tabancı finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.

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MİLLİ KADIN ATICILIK TAKIMI BRONZ MADALYA KAZANDI

Milli Kadın Atıcılık Takımı, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bireysel skorlar toplamıyla takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu. Büyük kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde mücadele eden Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı, takım halinde bronz madalya aldı.

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