Şevval Paris'te tarih yazdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, ilk kez katıldığı olimpiyatta kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde elemelerde 577 puanla 7. sırada yer aldı ve finalde yarışmaya hak kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Şevval İlayda Tarhan'ın olimpiyatlarda bu disiplininde finale yükselen ilk Türk sporcu olduğunu açıkladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda aynı kategoride mücadele eden diğer milli sporcu Şimal Yılmaz ise 557 puanla müsabakayı 42. sırada tamamladı.

Sıralamada ilk 8'e giremeyen Şimal, finale kalamadı.

Kadınlar 10 metre havalı tabanca finali, yarın saat 13.00'te başlayacak.



