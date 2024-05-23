Şevval Sam 50'sinde transparan giydi. Galaya damgasını vurdu

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, son dönemde 'Yan Oda' adlı dizideki performansıyla dikkat çekti ve yakında bir dijital platformda yayınlanacak olan sekiz bölümlük yeni dizisinin galasına katıldı.

Ünlü sanatçı, galaya reklamcı olan sevgilisi Cem Topçuoğlu ile birlikte geldi ve şeffaf giyim tarzıyla büyük beğeni topladı.

Ayrıca, Şevval Sam kısa süre önce 'Rock'ı Severiz' adlı albümünün imza gününde hayranlarıyla bir araya gelmiş ve yoğun ilgi görmüştü.

Sanatçı, "Bu ilgi karşısında çok mutluyum, herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İmza gününde uzun kuyruklar oluştu ve Sam, hayranlarının fotoğraf çekme taleplerini kırmayarak herkesle fotoğraf çektirdi ve yeni albümünü imzaladı.

'Yasak Elma' dizisindeki unutulmaz rolüyle tanınan Şevval Sam, daha önce 14 yıl süren ilişkisini müzisyen Sarp Maden ile sonlandırmıştı.

Bu ilişkinin bitmesinin ardından Sam, geçtiğimiz yaz Cem Topçuoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı.

Görüntülenme anlarıyla gündeme gelen çift, yönetmen Ferzan Özpetek'in 'İstanbul Üçlemesi: Meze-Müzik-Muhabbet' adlı filminin özel gösterimine birlikte katıldı ve el ele tutuşarak objektiflere poz verdiler.

Sam ve Topçuoğlu, ilişkilerini genellikle kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyorlar.

Ancak, Urla'da çekilen ve Meryem Uzerli, Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz gibi ünlü isimlerin yer aldığı yeni dizisinin galasına birlikte el ele katıldılar.

Galada, siyah giysiler içindeki Şevval Sam, şık ve cesur tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Transparan bir bluz giyen ve böylece gençlere taş çıkaran Sam'a sosyal medyada "50 yaşında olduğuna kim inanır?", "Muhteşem görünüyor" ve "Yaşlandıkça daha da güzelleşiyor" gibi olumlu yorumlar yapıldı.