Şevval Sam Altın Kelebek tarzıyla bütün gözleri üzerinde topladı

OGM Pictures tarafından çekilen ve Star TV ekranlarında yayınlanacak olan "Yan Oda" dizisinde Verda karakterini canlandıracak olan Şevval Sam Altın Kelebek Ödül gecesinde şıklığıyla dikkat çekti.

"Spor falan yapamıyorum ama kendi beslenmeme dikkat ediyorum. İyi beslenmeye çalışıyorum" diyen 50 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı törende fit görünümüyle büyük beğeni topladı.

Göğüs dekoltesiyle adından söz ettiren Şevval Sam güzelliğini ise dikkat ettiği beslenmesine borçlu. Sam daha önce "Mevsiminde çıkan sebzeleri evde pişiriyorum ve sebze ağırlıklı besleniyorum" dedi.