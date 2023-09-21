Şevval Sam frikik vermemek için çok uğraştı. Derin dekoltesiyle yürek hoplattı

Son olarak reyting rekorları kıran 'Yasak Elma' dizisiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, 2000 yılından beri Lübnan’da düzenlenen Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri”nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Beyrut’ta düzenlenen törene Tarık Ediz tasarımı bir elbiseyle katılan Şevval Sam, tarzıyla yine hayranlarını mest etti.

İddialı kıyafeti ve dekoltesiyle dikkat çeken güzel oyuncu ayağının tozuyla ülkeye döndü ve bir galaya katıldı. Derin dekoltesiyle dikkat çeken güzel oyuncu frikik vermemek için sık sık elbisesini çekiştirdi.