Şevval Sam frikik vermemek için çok uğraştı. Derin dekoltesiyle yürek hoplattı

Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Şevval Sam, Lübnan'dan döner dönmez ayağının tozuyla İstanbul'daki bir etkinliğe katıldı.

Şevval Sam frikik vermemek için çok uğraştı. Derin dekoltesiyle yürek hoplattı

Son olarak reyting rekorları kıran 'Yasak Elma' dizisiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, 2000 yılından beri Lübnan’da düzenlenen Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri”nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

ekran-goruntusu-2023-09-21-130454-x2t1.webp

Beyrut’ta düzenlenen törene Tarık Ediz tasarımı bir elbiseyle katılan Şevval Sam, tarzıyla yine hayranlarını mest etti.

ekran-goruntusu-2023-09-21-160104.png

İddialı kıyafeti ve dekoltesiyle dikkat çeken güzel oyuncu ayağının tozuyla ülkeye döndü ve bir galaya katıldı. Derin dekoltesiyle dikkat çeken güzel oyuncu frikik vermemek için sık sık elbisesini çekiştirdi.

İlgili Haberler
Şevval Sam hastalığını ilk kez açıkladı
Şevval Sam’a Lübnan’dan ödül
Şevval Sam enerji kaynağını açıkladı. "Hayatım çok renkli geçiyor"
Şevval Sam'ın 'Yasak Elma' itirafı çok konuşulacak
Şevval Sam sevgilisi hakkında açıklama yaptı
Öne Çıkanlar
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Son Haberler
İşte meslek meslek zamlı maaşlar Ekonomi
İşte meslek meslek zamlı maaşlar
Turist rehberi 4 yılda tek başına yaptı. Meraktan ölen mahalleli görünce ‘yok artık’ dedi Güncel
Turist rehberi 4 yılda tek başına yaptı. Meraktan ölen mahalleli görünce ‘yok artık’ dedi
Amasya'da yangın çıktı: 20 arı kovanı kül oldu Güncel
Amasya'da yangın çıktı: 20 arı kovanı kül oldu
ABD'nin cari açığı iki yılın en düşüğüne geriledi Ekonomi
ABD'nin cari açığı iki yılın en düşüğüne geriledi
"Hudut namustur" diyenler gözaltına alınıyor Araplar bayram ediyor Güncel
"Hudut namustur" diyenler gözaltına alınıyor Araplar bayram ediyor
Jorge Jesus geri dönüyor. Taraftar kazan kaldırdı Spor
Jorge Jesus geri dönüyor. Taraftar kazan kaldırdı