Şevval Sam hastalığını ilk kez açıkladı

Şevval Sam önceki akşam Ataşehir'de bir AVM'nin 15. yıl kutlamalarında sahneye çıktı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Sam, yaşadığı sağlık sorununu ilk kez açıkladı.

Şevval Sam hastalığını ilk kez açıkladı

Şevval Sam, Ataşehir Palladium AVM'nin 15'inci yıl kutlamalarında sahne aldı. Sahnede bir an olsun yerinde durmayan şarkıcı, eline aldığı kaşıklar ile oyunlar oynayarak, dans etti.

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Sahne öncesi pembe renk kıyafeti ve spor ayakkabısı ile dikkat çeken Sam, "Pembenin en sevdiğim tonu bu renk. Bir de son zamanlarda sol dizimde rahatsızlık var. O yüzden de spor ayakkabı tercih ediyorum sahnede. Çok ciddi bir şey değil ama ben sahnede çok hoplayıp zıplıyorum" diyerek rahatsızlığından dolayı bu tarz bir kostüm ve ayakkabı seçtiğini dile getirdi.

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TORUN YERİNE EDA'NIN BEBEĞİYLE ÖZLEM GİDERECEĞİZ

Geçtiğimiz haftalarda arkadaşı Eda Ece'nin hamilelik haberini de mutlulukla karşıladığını dile getiren Şevval Sam, "3 kere falan teyze oluyorum diye sevinçten zıpladım. Tebrik ediyorum onları çok sevindim. Önümüzdeki yaz Eda bana 'şuna biraz sen bak' diyebilir. Benim için büyük bir zevk olur ama. Biliyorsunuz ben oğlanı büyüttüm ve 26 yaşına getirdim. Bu aralar biz torun sevemeyeceğimiz için Eda'nın bebeğini bebek özlemimizi gidermek için fırsat bileceğiz. Biliyorsunuz birde ninni albümü yaptım. Albümü de hazır. Masalları da hazır. Belki reklam anlaşmamız olur oradan da bir şeyler hazırlarız. İhtiyaçlarını karşılarız" diyerek kahkaha attı.

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İSTESEM DE YAPAMAYABİLİRİM

Son dönemde Türk oyuncuların ve dizilerinin yurt dışında büyük ilgi görmesi ve Merve Dizdar'ın geçtiğimiz aylarda Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu seçilmesi ile ilgili de konuşan Şevval Sam, "Yarın ben de Beyrut'a gidiyorum. Geçen sene Eda Ece'ye verilmişti. Bu sene de ben davet edildim. Dijital dünya bizim için büyük bir şans. Bugün yaptığınız iyi bir şey dünyanın öbür ucunda da fark edilebiliyor. Bir gün bir dünya starı olma potansiyeliniz eskisine göre çok çok daha yüksek ihtimal. Bize bunu sağlayan internet elinizin altındayken çok şanslıyız. Başarılıyız ve çok daha başarılı olacağımıza inancım tam" diye konuştu.

Kırmızı halılarda ünlülerin verdiği pozlar sosyal medyalarda gündem olurken Şevval Sam, bu konuyla da ilgili, "Oraya çıkınca herkesin kendini ifade etme yöntemi farklı. Herkesin kendi bedenini kendi istediği gibi gösterme özgürlüğü var. Ben istesem de yapamayabilirim o hareketleri" diyerek güldü.

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