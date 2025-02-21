Şevval Sam imaj değiştirdi! Sosyal medyadan yorum yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
Şevval Sam imaj değiştirdi! Sosyal medyadan yorum yağdı

Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Şevval Sam, imaj değişikliğine gitti. Sam konser öncesi sosyal medya hesabından yeni imajını takipçilerine gösterdi. Ünlü şarkıcının yeni hali tam not aldı.

Ünlü şarkıcı Şevval Sam konser öncesi açtığı canlı yayında 'Size bir sürprizim var' diyerek yaptığı imaj değişikliğini duyurdu.

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“HAYATTA DEĞİŞİKLİK YAPMAYI SEVİYORUM”

Saçlarını kısacık kestiren Sam, 'Benim için büyük bir değişiklik. Beni biliyorsunuz, hayatta değişiklik yapmayı seviyorum. Hem enerjimiz tazelensin, ay heyecandan da konuşamadım. Birazdan sahneye çıkacağım. İlk defa böyle çıkacağım için fotoğraflar çekilecek, videolar çekilecek. Aa Şevval ne yapmış demeyin diye sizlerle paylaşmak istedim” ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü ismin yeni hali sosyal medyada çok beğenildi. Şeval Sam’a 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin', 'Çok güzel olmuşsun', 'Sana her şey çok yakışıyor' gibi yorumlar yapıldı.

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ŞEVVAL SAM KİMDİR?

1973’te İstanbul’da dünyaya geldi. Şevval Sam, ünlü sanatçı Leman Sam’ın kızı. Sam Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk kariyerine, 1993-98 yılları arasında yayınlanan “Süper Baba” dizisinde oynadığı Deniz karakteriyle adım atan Sam, daha sonra Gülbeyaz, Bodrum Masalı ve Yasak Elma gibi popüler dizilerde rol aldı.

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