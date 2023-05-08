Şevval Sam karavanı ‘Prenses’le tatile çıktı

Ünlü oyuncu Şevval Sam, karavanla tatile çıktı. Çatalca’ya giden oyuncu, "Prenses" adını verdiği karavanını Elmalıdere Piknik Alanı’na park etti.

Sam, karavanı önünde çektirdiği fotoğrafı da Instagram hesabından “Prenses sezonu açtı valla” notuyla paylaştı.

49 yaşındaki Şevval Sam iki yıl önce bir arkadaşından satın aldığı eski karavanın yenilenme süreciyle bizzat kendisi ilgilenmişti.

“MÜLK EDİNMEK İSTEMİYORUM”

Karavanın içini tamamen ahşap yaptıran ve iç dekorasyonuna kendisi imza atan oyuncu, “Karavanın iç tasarımı tamamen bana ait. Yıllardır evimde kullandığım koltuklarımın kılıflarını burada kullandım. Karavanın içi tamamen ahşap yapıldı. Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı karavanla gezmeyi istiyorum. İnsan böyle daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum” demişti.

