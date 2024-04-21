Şevval Sam reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ile ilk defa görüntülendi

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Şevval Sam reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ile ilk defa görüntülendi
Hem oyunculuk hem de şarkıcılıkta başarı dolu kariyeri ile göz dolduran Şevval Sam’ın geçtiğimiz zamanlarda yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Sam, reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ile ilk defa görüntülendi.

Son dönemde Yasak elma dizisinde hayat verdiği Ender karakteri ile televizyon ekranlarında hafızlardan silinmeyecek bir iz bırakan Şevval Sam başarı dolu kariyerinin ötesinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile de adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor.

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Hem oyunculuğu hem sesi ile ekranların göz bebeği olan başarılı sanatçı son zamanlarda ise kariyerinden ziyade özel hayatı ile gündeme gelmesi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

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Güzel sanatçının geçtiğimiz zamanlarda Cem Topçuoğlu ile bir ilişkiye başladığı öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından Şevval Sam ve reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ilk defa beraber görüntülendi.

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Bir konser çıkışında videolara yakalanan çift sosyal medyada da gündem olurken başarılı sanatçı ile Topçuoğlu, takipçileri tarafından birbirleri ile yakıştırıldı.

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