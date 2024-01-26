Şevval Sam tektaş yüzüğü kimden aldığını açıkladı

Şarkıcı Şevval Sam, önceki gün, ünlülerin uğrak yeri Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oyuncu, dikkatlerden kaçmayan yüzüğüyle ilgili de açıklama yaptı.

Meksika tatilinden aldığı şapkasıyla objektiflere takılan Şevval Sam, parmağındaki yüzüğü annesi Leman Sam’ın aldığını ifade etti.

"BİZ GENELDE TEKTAŞIMIZI KENDİMİZ ALIYORUZ"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sam, "Annem her konserime geldiğinde bir takısını hediye ediyor. Daha önce kolyesini vermişti. Bu kez de tektaşını. Manası büyük. Biz genelde tektaşımızı kendimiz alıyoruz" diye konuştu.

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğan Şevval Sam'ın annesi Leman Sam, babası Selim Sam'dır. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi'nde restorasyon okumuş, yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamlamıştır.

1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kalan Sam'ın bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu olmuştur.

Sam, aynı zamanda çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.