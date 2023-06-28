Şevval Sam'ın 'Yasak Elma' itirafı çok konuşulacak

Geçtiğimiz haftalarda altı sezonluk ekran macerasını noktalayan Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender Çelebi karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şevval Sam dizi hakkındaki itirafıyla çok şaşırttı.

Şevval Sam'ın 'Yasak Elma' itirafı çok konuşulacak

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yapımını Medyapım'ın üstlendiği ve altı sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitleyen Yasak Elma dizisi geçtiğimiz haftalarda final yaptı.

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Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi final sahneleriyle de çok konuşuldu. Dizide Ender Çelebi karakterine hayat veren Şevval Sam açıklamalarıyla çok şaşırttı.

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Candaş Tolga Işık ile 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Şevval Sam altı sezonluk karakteri hakkında beklenmedik itiraflarda bulundu. Yasak Elma'nın bu kadar uzun soluklu bir yapım olacağını düşünmediğini söyleyen ünlü isim karakteri hakkında da çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

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İnanılmaz bir tepki aldığını söyleyen Şevval Sam sokakta insanların 'Sen kötü olamazsın' diye çevirdiklerini anlattı.

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Bunların performans olduğunu söyleyen ünlü isim ''Yasak Elma'nın bana içsel olarak çok büyük bir faydası oldu. Çünkü dönüp bakıyorsun kendi karanlık dehlizlerinden birşey çıkarıyorsun. Yani ben birini taklit etmedim Yasak Elma'da baya bildiğin kendi kötülüğümü çıkardım ve orayı iyileştirdi. İçimdeki karanlık duyguları döktüm oraya. Orası baya iyileşti.'' sözleriyle dikkat çekti.

Güzel oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda takipçileri tarafından çok beğeniliyor...

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