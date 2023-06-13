Şevval Sam’ın yeni sevgilisi ortaya çıktı

Eda Ece, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu ve Şebnem Sönmez'in başrolünü paylaştığı Yasak Elma dizisinde 6 sezondur yer alan Şevval Sam, bu kez de özel hayatıyla gündeme geldi. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki başarısıyla konuşulan Şevval Sam, yeni bir aşka yelken açtı.

YASAK ELMA'NIN VEDA YEMEĞİNE BİRLİKTE KATILDILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şevval Sam kalbini Cem Topçuoğlu'na kaptırdı. Topçuoğlu reklamcılık sektörünün önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor. Topçuoğlu geçtiğimiz günlerde "Yasak Elma" dizisinin veda partisinde de Şevval Sam'a eşlik etti. İlişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşayan ikilinin açıklama yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.