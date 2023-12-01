Seyahate çıkarken bunlara dikkat. Tek tek kontrol edilmesi gerekenler

Yolculuklarda ve uzun seyahatlerde yanımız almamız gereken bazı önemli eşyalar vardır. İşte tüyolar…

KAYNAK: Haber Merkezi
Seyahate çıkarken bunlara dikkat. Tek tek kontrol edilmesi gerekenler

İş ve tatil için zaman zaman hem kısa hem de uzun yolculuklar yapabiliyoruz. Seyahate çıkarken bazen hızlı davranmak gerekebiliyor. Hazırlıklı olabilmek için seyahata çıkarken ne yapılması gerektiği ve seyahat çantasında nelerin bulunması gerketiği derlendi.

Bir seyahat çantasında olması gerekenler çıktığınız yolculuğun sorunsuz geçmesini sağlayan en önemli faktör.

SEYAHATA ÇIKMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER:

Araç kontrolü yapmak,

Resmi belgelere dikkat etmek,

Lastikleri kontrol etmek,

Seyahate uygun kıyafetler seçmek,

Bazı önlemler almak.

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SEYAHET ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER:

İlaç,

İlk yardım çantası,

Güneş gözlüğü,

Islak mendil ve peçete,

Deodorant,

Diş fırçası ve macunu

Şampuan

Şarj aleti

Powerbank.

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