Seyhan ve Çukurova belediyelerine imar yolsuzluğu ve rüşvet operasyonu

Seyhan ve Çukurova belediyelerine düzenlenen imar yolsuzluğu rüşvet operasyonunda 61 kişi hakkında gözaltı kararı bulurken çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Seyhan ve Çukurova belediyelerine imar yolsuzluğu ve rüşvet operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova Belediyeleri hakkında yürüttüğü umar yolsuzluğu ve rüşvet soruşturması kapsamında 61 kişiyi yönelik operasyon düzenlendi.

Şafak vakti söz konusu şahısların evlerine ve Seyhan ile Çukurova Belediye hizmet binalarına baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

ESKİ BAŞKAN YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınanlar arasında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, imar müdürü, mimarlar, Çukurova Eski Belediye Başkan Yardımcısı ve imar müdürünün de olduğu öne sürüldü.

Ekiplerin belediye binalarındaki araması devam ediyor.

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