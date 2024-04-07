Seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı

Kaynak: İHA
Seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı
Kocaeli’nin Derince ilçesinde seyir halinde olan işçi servisinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken servis kullanılamaz hale geldi.

Sırrıpaşa Mahallesi D-100 Karayolu geçişi Derince Tünel mevkisinde meydana gelen olayda, İstanbul istikametinde hareket halinde olan İ.Y. kontrolündeki işçi servisinin motor kısmında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü İ.Y., servisi sağ şeritte durdurup aşağıya indi ve ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda alevler söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmadığı bildirilirken, olayı haber alan İ.Y.’nin yakınları olay yerine geldi. Yangın nedeniyle tünel duman altında kalırken D-100 Karayolu'nun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Polis ekipleri tarafından araçlar İstiklal Caddesi’ne yönlendirildi. Kullanılamaz hale gelen işçi servisinin kaldırılması sonucunda yol yeniden trafiğe açıldı.

aw178552-01.jpg

aw178552-02.jpg

aw178552-02.jpg

aw178552-03.jpg

aw178552-04.jpg

aw178552-05-001.jpg

aw178552-06.jpg

Son Haberler
İkinci el otomobilde fiyatlar artacak. O tarihe dikkat Ekonomi
İkinci el otomobilde fiyatlar artacak. O tarihe dikkat
Hülya Avşar’dan evlilikte 5 yıl önerisi. 'Kira kontratı gibi' Magazin
Hülya Avşar’dan evlilikte 5 yıl önerisi. 'Kira kontratı gibi'
Behzat Ç. siyasetten erken sıkıldı. Erdal Beşikçioğlu sahnelere koştu Yerel Haberler
Behzat Ç. siyasetten erken sıkıldı. Erdal Beşikçioğlu sahnelere koştu
Özgür Özel'den Filistin çağrısı Gündem
Özgür Özel'den Filistin çağrısı
SGK uzmanı en düşük emekli maaşı için net rakam verdi Ekonomi
SGK uzmanı en düşük emekli maaşı için net rakam verdi
Sivas'ta korkutan yangın Gündem
Sivas'ta korkutan yangın