Seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı

Sırrıpaşa Mahallesi D-100 Karayolu geçişi Derince Tünel mevkisinde meydana gelen olayda, İstanbul istikametinde hareket halinde olan İ.Y. kontrolündeki işçi servisinin motor kısmında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü İ.Y., servisi sağ şeritte durdurup aşağıya indi ve ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda alevler söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmadığı bildirilirken, olayı haber alan İ.Y.’nin yakınları olay yerine geldi. Yangın nedeniyle tünel duman altında kalırken D-100 Karayolu'nun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Polis ekipleri tarafından araçlar İstiklal Caddesi’ne yönlendirildi. Kullanılamaz hale gelen işçi servisinin kaldırılması sonucunda yol yeniden trafiğe açıldı.