Seyir halindeki otomobil bir anda yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da Anadolu Otoyolunda seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Seyir halindeki otomobil bir anda yanarak kullanılamaz hale geldi



Olay, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolunun Afşar köyü mevkiinde meydana geldi.

Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Oğuz B. yönetimindeki otomobilin motor kısmından tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Otomobilini emniyet şeridine çeken sürücü, itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeniçağa İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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