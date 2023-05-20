Seyir halindeki yolcu minibüs alev topuna döndü

Van'da seyir halindeki yolcu minibüsü alev alev yanardı. Yolcular kendini dışarı attı. Aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

Seyir halindeki yolcu minibüs alev topuna döndü

İHA'nın haberine göre, olay İskele Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 M 0043 plakalı minibüsün motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Motordan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı sağa çekerek yolcularla beraber araçtan indi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Alev topuna dönen minibüsteki yangın söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı.

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