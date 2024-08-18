Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da meydana gelen trajik bir motosiklet kazasında, bir sürücü yaşamını yitirdi.

Seyhan ilçesinin Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan Kıyıboyu Caddesi'nde gerçekleşen olayda, 01 ANA 190 plaka numaralı motosikletin kontrolünü kaybeden Yaşar Cebe, kaldırıma çarparak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis, Cebe'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bu üzücü haberin ardından, Cebe'nin ailesi ve yakınları kaza yerine akın etti ve büyük üzüntü yaşadı. Yaşar Cebe'nin cenazesi, adli işlemler için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na nakledildi.

İlgili Haberler
Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kütahya'da aynı anda 2 kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Kütahya'da aynı anda 2 kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Meclis’te Kanlı Kara Cuma
Meclis’te Kanlı Kara Cuma
Söyler misiniz, ne olacak bu memleketin hâli?
Söyler misiniz, ne olacak bu memleketin hâli?
Döviz talebi neden arttı?
Döviz talebi neden arttı?
Bir oturum da Doğu Türkistan'a
Bir oturum da Doğu Türkistan'a
‘Kötü Kan’ ve ‘Leyla’ görücüye çıktı
‘Kötü Kan’ ve ‘Leyla’ görücüye çıktı
Öne Çıkanlar
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Promosyonda görülmemiş artış! Akbank 61 bin 100 TL ödeme yapıyor
Promosyonda görülmemiş artış! Akbank 61 bin 100 TL ödeme yapıyor
İşkembeyi aşçılar böyle hazırlıyor ve çorbada koku olmuyor | İşte o tüyo
İşkembeyi aşçılar böyle hazırlıyor ve çorbada koku olmuyor | İşte o tüyo
Kocaeli’nde maymun çiçeği vakası iddiası! Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi
Kocaeli’nde maymun çiçeği vakası iddiası! Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi
Uzmanlar tavsiye etti. Kelle paça yerine bundan için... Faydası daha fazlaymış
Uzmanlar tavsiye etti. Kelle paça yerine bundan için... Faydası daha fazlaymış
Son Haberler
Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı Yerel Haberler
Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Instagram erişim engeli fenomenlere yaradı! İş birliği ücretlerinde dudak uçuklatan artış Gündem
Instagram erişim engeli fenomenlere yaradı! İş birliği ücretlerinde dudak uçuklatan artış
Öğretmenlerin Eylül ayı ödenekleri belli oldu Ekonomi
Öğretmenlerin Eylül ayı ödenekleri belli oldu
Akrabaların miras kavgasında kan aktı Yaşam
Akrabaların miras kavgasında kan aktı
Sararan beyaz ayakkabılar süt gibi oluyor. 1-2 damlası yetiyor Keşfet
Sararan beyaz ayakkabılar süt gibi oluyor. 1-2 damlası yetiyor
Kütahya'da aynı anda 2 kaza! 3 kişi hayatını kaybetti Yerel Haberler
Kütahya'da aynı anda 2 kaza! 3 kişi hayatını kaybetti