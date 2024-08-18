Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Seyhan ilçesinin Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan Kıyıboyu Caddesi'nde gerçekleşen olayda, 01 ANA 190 plaka numaralı motosikletin kontrolünü kaybeden Yaşar Cebe, kaldırıma çarparak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis, Cebe'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bu üzücü haberin ardından, Cebe'nin ailesi ve yakınları kaza yerine akın etti ve büyük üzüntü yaşadı. Yaşar Cebe'nin cenazesi, adli işlemler için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na nakledildi.