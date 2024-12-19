Seyir halindeyken yanan cip küle döndü

Diyarbakır'da seyir sırasında alev alan cip, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AHM 13 plakalı cip, seyir sırasında motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsünün aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Cip kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.