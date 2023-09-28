Seyircileri şok eden final kararı. Güçlü kadrosu reytinglere yetmedi

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'yu buluşturan 'Çöp Adam' dizisinin önümüzdeki hafta da reytingleri düşük gelirse dizinin final yapacağı iddia edildi.

Seyircileri şok eden final kararı. Güçlü kadrosu reytinglere yetmedi

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrolünü paylaştığı "Çöp Adam" bu sezon aldığı düşük reytinglerle dikkat çekiyordu.

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“Çöp Adam” dizisi önceki hafta sezonu çok düşük reytinglerle açmış, bu hafta da aynı şekilde beklentinin çok altında izlenme rakamlarına ulaşmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son gelen haberler eğer dizi önümüzdeki hafta da çok düşük reytingler alırsa 30. bölümde bitirileceği yönünde…

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Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'yu buluşturan dizide olaylar bu sezon Tamer ve Peri çiftinin kaçırılan bebeklerinin üzerine yoğunlaşmıştı.

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