18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

VAR sisteminde kararlar açıklanacak

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR sisteminde kararların mikrofonla açıklanacağını kararlaştırdı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 21:44
Takip Et

Seyirciye açıklanacak: VAR sisteminde yeni düzenleme

VAR sisteminde kararlar açıklanacak
+
Aa
-

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde yeni bir uygulamaya başlıyor.

YAYINDA AÇIKLANACAK

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan IFAB, şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.

İLK DENEME KADIN FUTBOLUNDA

Hakemlerin VAR odasıyla yaptığı konuşmaların gizli kalacağı uygulamanın Kadınlar Dünya Kupası'nda da denenmesi düşünülüyor.

IFAB KARŞI ÇIKTI

IFAB, maçlardaki süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı. 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulamasını olumlu karşılayan IFAB, ek sürenin daha katı ve daha doğru hesaplanmasını değerlendirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
1
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
2
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
3
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
4
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Tacizci sapığın sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğu kaçırma anı kameralara yansıdı
5
﻿Tacizci sapığın sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğu kaçırma anı kameralara yansıdı
﻿Tacizci sapığın sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğu kaçırma anı kameralara yansıdı
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
6
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
7
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Çalıntı otomobille yakıt alıp kaçan 2 kişi yakalandı
﻿Çalıntı otomobille yakıt alıp kaçan 2 kişi yakalandı
﻿Çalıntı otomobille yakıt alıp kaçan 2 kişi yakalandı
﻿Bodrum’da çürümüş halde ceset sahile vurdu
﻿Bodrum’da çürümüş halde ceset sahile vurdu
﻿Bodrum’da çürümüş halde ceset sahile vurdu
﻿Bodrum-Datça feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bodrum-Datça feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bodrum-Datça feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Burdur'da uyuşturucu operasyonu. 3 kişi tutuklandı
﻿Burdur'da uyuşturucu operasyonu. 3 kişi tutuklandı
﻿Burdur'da uyuşturucu operasyonu. 3 kişi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.