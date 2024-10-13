Şeyma Subaşı aşka geldi! Yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şeyma Subaşı aşka geldi! Yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

Özel hayatıyla sıklıkla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, aşka geldi. Yeni sevgilisiyle önce el ele poz verdi sonra dudak dudağa.

2023 yılında da Mohammed Alsaloussi ile 4 ay evli olan Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün yeni aşka yelken açtı. Subaşı'dan önce el ele sonra dudak dudağa pozlar geldi. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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AŞKINI ADETA İLAN ETTİ

33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira ile bir süredir pozlar paylaşan Subaşı sonunda aşkını ilan etti.

Şeyma Subaşı, sevgilisi ile verdiği el ele pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Şeyma Subaşı yayınladığı gönderisine: 'Çok fazla yükselen aşk, özgürlük dolu ve zaten akan doğal ve saf' ifadelerini kullandı.

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DUDAK DUDAĞA POZ VERDİ

Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşayan Subaşı kişisel sosyal medya hesabından dudak dudağa fotoğraflarını paylaştı.

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Şeyma Subaşı paylaşımında, "Birlikte geçirdiğimiz her an saf büyü gibi geliyor, sevgi, kahkaha ve beni çok canlı hissettiren derin bir bağla birbirimizi besliyoruz. Sessizlik ve yakınlık içinde, yüreğimi dolduran, hayatı dolu ve güzel hissettiren bir huzur buluyorum. En basit şeyler en anlamlı şey" notunu düştü.

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