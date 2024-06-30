Şeyma Subaşı bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Tatil için gittiği İbiza’da çekilmiş olan bikinili pozlarını sosyal medya hesabında paylaşan Şeyma Subaşı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Fit vücudu ile takipçilerinin dikkatini çeken Subaşı'nın bikinili pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Acun Ilıcalı ile olan birlikteliği ile tanınan Şeyma Subaşı’nın bikinili pozlarına takipçileri tarafından “Dünyanın en güzel kadını”, “Harikasın” ve “Muhteşemsin” gibi yorumlar yapıldı.

​​​​​​​

Acun Ilıcalı olan birlikteliğinden Melisa adında bir kızı da olan Şeyma Subaşı 2017-2018 yılları arasında Ilıcalı ile evli kalmıştı.